Onur Öymen, dışişlerine kurulan ‘diplomatik güvenlik’ birimini değerlendirdi
Emekli büyükelçi Öymen, “Dışişleri Bakanlığı, bir güvenlik sağlama örgütü değildir. Bunu sağlayacak örgütler var. Daha önce diplomatlarımızın güvenliğini kim sağlıyordu?” dedi
Dışişleri Bakanlığı içerisinde kurulan Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü’nün; yurtdışındaki Türk misyonlarının, bakanlığın merkez ve yurtdışı personellerinin, bakanlığa yurtdışından gelen yabancı heyet ve kişilerin güvenliğinden sorumlu olacağı açıklandı. Ayrıca genel müdürlüğün, bakan tarafından korunması uygun görülen şahısların korunmasına ilişkin önlem alma yetkisi de bulunuyor. Müdürlük, bakanlık personeline ve yurtdışına atanan diğer kamu görevlileri ile bakan tarafından belirlenecek diğer kişilere güvenlik eğitimi de verecek. Gerekli olan güvenlik personeli ihtiyacı ile teçhizatı ise İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları karşılayacak.
100 SENEDİR YOKTU
Kurulan genel müdürlüğe ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli büyükelçi Onur Öymen, genel müdürlüğün yapısının ne olacağına ilişkin kamuoyu ile yeteri kadar bilgi paylaşılmadığını belirterek, “Dışişleri Bakanlığı, bir güvenlik sağlama örgütü değildir” dedi. Öymen sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenliği sağlayacak örgütler var. Şimdiye kadar diplomatlarımızın güvenliğini kim sağlıyordu? Türkiye’de değişik güvenlik birimlerinin olması daha mı yararlı yoksa bunların esas görevi olan güvenlik birimleri tarafından mı yürütülmesi daha yararlı? 100 senedir kimsenin aklına gelmemiş de böyle bir konu şimdi mi düşünülüyor. Hangi gereksinimden doğuyor? Yanıttan çok soru var bu konuda. Kamuoyunda tartışılmış mı? Meclis’e getirilmiş mi? İktidar ile muhalefet görüşmüş mü? Dışişleri Bakanlığı’nda yenilik adı altında başka şeyler de yaptılar neye yarar sağlayacağı belli değil.”
DIŞ ATAMALAR YAYGINLAŞTI
AKP iktidarında sıklıkla görülen dış atamalara da değinen Öymen, “Dışişleri Bakanlığı herkesin istediği gibi yönetebileceği bir bakanlık mıdır? Yakın zamanda da bir sürü bakanlık dışı tayin yapıldı. Eskiden son derece nadirdi. Dış tayinler son zamanlarda çok yaygınlaştı. Dünyada kaç ülke yapıyor bunu? ABD’de de var ancak orada da çok sıkı kurallar var, kilit ülkelere yollanmıyorlar” ifadelerini kullandı.
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