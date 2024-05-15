ORC anketinde AKP'ye büyük şok: 'Bu pazar genel seçim olsa...'

Yayınlanma: 15.05.2024 - 08:26

Güncelleme: 15.05.2024 - 08:26

14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Anket sonuçlarına göre, CHP ilk parti olurken, AKP 1,4 puan farkla ikinci durumda.

“SİYASİ DURUM” ARAŞTIRMASI

ORC araştırma şirketi tarafından yapılan "Siyasi Durum" araştırmasından çıkan ilginç sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Araştırma şirketinin seçmene 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında sorduğu sorularla yapılan ve 11 bin 600 kişinin katıldığı anket sonuçları şu şekilde:

CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)

AKP: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)

MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)

DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)

İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)

Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)

Diğer: Yüzde 3,2.

SON 1 YILIN EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ

ORC, öte yandan aynı ankette son 1 yılın en başarılı bulunan 15 milletvekilini de açıkladı.

2 - 12 Mayıs tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmaya göre kendi illerinde başarı düzeyi yüzde 35-40'ın üzerinde olan 15 milletvekili şöyle:

Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili (CHP)

Osman Gökçek - Ankara Milletvekili (AKP)

Mustafa Sarıgül - Erzincan Milletvekili (CHP)

Hüseyin Yayman - Hatay Milletvekili (AKP)

Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili (CHP)

Cemal Enginyurt - İstanbul Milletvekili (Demokrat Parti)

Sermet Atay - Antep Milletvekili (MHP)

Kürşad Zorlu - Ankara Milletvekili (İYİ Parti)

Mustafa Varank - Bursa Milletvekili (AKP)

Rıdvan Uz - Çanakkale Milletvekili (İYİ Parti)

Ömer Fethi Gürer - Niğde Milletvekili (CHP)

Özlem Zengin - İstanbul Milletvekili (AKP)

Yücel Bulut - Tokat Milletvekili (MHP)

Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili (CHP)

Sırrı Sakık - Ağrı Milletvekili (DEM Parti)