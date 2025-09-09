ORC Araştırma'dan çarpıcı anket: Asgari ücretli en çok hangi partiye oy veriyor? 'Bu pazar seçim olsa...'

İktidar, muhalefetin "erken seçim" talebine kapıyı kapatırken; kamuoyu araştırma şirketleri de bu süreçte halkın nabzını tutmaya devam ediyor.
Son olarak ORC Araştırma şirketi 2-6 Eylül tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği ankette, asgari ücretle çalışanlara oy tercihlerini sordu.
CHP İLK TERCİH OLDU
Ankete göre asgari ücretlinin yüzde 33,8’i CHP; yüzde 29,6’sı AKP’ye oy vereceğini söyledi.
Üçüncü sırada yüzde 6,7 oy oranı il MHP geldi, yüzde 5,8 oy oranı ile DEM Parti de dördüncü sırada yer aldı.
İşte ORC'nin anketinden çıkan o sonuç....