ORC'den dikkat çeken araştırma: CHP denilince ilk akla gelen siyasetçi kim?

ORC Araştırma, 12-14 Eylül 2025 tarihlerinde 26 ilde 3 bin 400 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcılara, "CHP denildiğinde aklınıza ilk gelen siyasetçiler kimlerdir?" sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU BİRİNCİ SIRADA

Açık uçlu soruya verilen yanıtlarda en çok öne çıkan isim, yüzde 64,7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'nu, yüzde 60,6 ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 45,1 ile üçüncü sırada yer alırken, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin yüzde 40,7 ile dördüncü sırada çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 36,3 ile beşinci sırada yer aldı.