ORC'nin son anketinde çarpıcı sonuç: CHP ile AKP arasındaki fark dikkat çekti!

Muhalefetin “erken seçim” çağrıları sürerken; iktidar ise sandığa kapıyı kapamaya devam ediyor.

Bu süreçte kamuoyu araştırma şirketleri ise halkın nabzını ölçmeyi sürdürüyor. Son muhatap ise gençler oldu.

ORC Araştırma’nın genç seçmenler üzerinde yaptığı anket, siyasi eğilimleri ortaya koydu.

ORC Araştırma, 13-16 Ağustos 2025 tarihleri arasında 17-29 yaş arası 2 bin 160 genç seçmenle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti.

CHP İLE AKP ARASINDAKİ FARK 4 PUAN

Gençlerin sorulara verdiği yanıtlara göre, CHP ile AKP arasında 4 puan fark ortaya çıktı.

İşte çarpıcı sonuçlar…

Büyük Birlik Partisi (BBP): % 2,1

Anahtar Parti: % 2,4

Saadet Partisi: % 2,5

Türkiye İşçi Partisi (TİP): % 2,8

Yerlive Millî Parti (YMP): %3

Yeniden Refah Partisi (YRP): % 4,3

İYİ Parti: % 5,2

MHP: % 6,6

DEM Parti: % 7

Zafer Partisi: % 9,1

AKP: % 24,1

CHP: % 28,3