ORC'den Ankara için yeni anket: Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki puan farkı kaç?
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla anket şirketleri de son çalışmalarını bir bir paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma'nın Ankara için yaptığı son anketi paylaşıldı.
ORC Araştırma Şirketi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminie ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı.
Anket, Ankara ilinde 3800 katılımcı ile 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirildi.
Ankette katılımcılara, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Ankette "Mansur Yavaş" yanıtını veren 43.7 puan ile ilk sırada yer aldı.
AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un 40.9 puanda kaldığı görüldü.
İYİ PARTİ ADAYI EN GERİDE
İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım ise 5.2 puanda kaldı.
"Kararsızım" diyenlerin puanı 7 olurken, "Diğer" yanıtını verenler 3.2 puan oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?— Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) January 28, 2024
Araştırma Ankara ilinde 3800 katılımcı ile 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.@orc_arastirma
• Mansur Yavaş: %43,7
• Turgut Altınok: %40,9
• Cengiz Topel…
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