Örgütler Kılıçdaroğlu’nda: CHP Genel Başkanı, eski üyelerine veda etti ardından MYK’sini yeniledi, 17 ismin 12’si değişti

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

CHP’de seçim sonrası yenilenme süreci başladı. İlk olarak geçen hafta perşembe günü partinin MYK’si CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na istifasını sundu. Ardından Kılıçdaroğlu cumartesi günü Parti Meclisi’ni topladı. Sonrasında yeni MYK’sini oluşturan Kılıçdaroğlu, pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Yeni MYK için son görüşmelerini tamamlayan Kılıçdaroğlu, dün sabah eski MYK üyeleriyle son ve kısa bir görüşme yaparak hepsine veda etti. Bazı MYK üyeleri de toplantı sonrası genel merkezdeki odalarını boşaltmaya başladı. Aynı zamanda bazılarının adının da odalardan silindiği görüldü. Yeni üyelerin isimleri de asılmaya başlandı.

ÜYE SAYISI DÜŞTÜ

Öğle saatlerinde partinin yeni MYK’si kamuoyuyla paylaşıldı. Bundan sonraki süreçte partinin kurultay takvimini belirleyecek MYK’de üye sayısı 17’den 15’e düşürüldü. MYK’deki kadın üye sayısı yine 5’te kaldı. Önceki dönemde genel başkan yardımcılığı yapan Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Ali Öztunç, Gamze Akkuş İlgezdi, Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan ve Seyit Torun yeni dönemde görev almadı. Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztrak ise yeni dönemde de yer alan isimlerden oldu.

Daha önce enerji politikalarından sorumlu olan Ahmet Akın yerel yönetimlere getirilirken, eğitimden sorumlu olan Lale Karabıyık da işveren örgütlerinden sorumlu tutuldu. Bülent Kuşoğlu yine idari ve mali işlemlerden sorumlu tutulurken CHP Sözcüsü Faik Öztrak da görevini korudu. Kılıçdaroğlu’nun örgütlerden sorumlu Salıcı’nın yerine kimseyi atamaması dikkat çekti. Bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu’nun örgütle ilgili konuları bizzat yöneteceği belirtildi. Partide daha önce yer alan gençlik, enerji, insan hakları ve eğitim alanlarına da herhangi bir atama yapılmadı. Öte yandan atamalar yapılırken Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun yaptığı görüşmenin de etkili olduğu ve listenin “bir denge gözetilerek hazırlandığı” ileri sürüldü.