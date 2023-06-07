Örgütlerde değişim: CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplumun yenilenme isteğini yerine getireceklerini söyledi

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası bir hafta boyunca parti içinde yaptığı görüşmeler sonucu MYK’nin yarıdan fazlasını değiştirdi. Yeni gelen isimlerin Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu söylenirken yine Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Bülent Kuşoğlu ve Faik Öztrak gibi isimler partideki görevlerini korudu. Sözcü TV’de yeni MYK’ye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Toplum yenilenme istiyordu, biz de bunu yaptık” dedi. Kılıçdaroğlu’nun kurultay süreci öncesi örgütleri kendisine bağlaması da “Örgütlerde il ve ilçe bazında büyük değişiklerler olabilir” ifadeleriyle yorumlandı. Ancak partinin içindeki il başkanları “Tarihte daha önce hiç kimse örgütleri kendine bağlamamıştı. Biri atanmadan genel başkanın tek başına örgütlerden sorumlu olması zor gözüküyor. Bir danışman, bir yardımcı gerekecektir” yorumunu yapıyor. Başkanlar arasında Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesini “Kurultay öncesi ‘Örgütler benim devam etmemi istedi’ diyebilir ve bu şekilde aday olabilir” diyerek değerlendirenler de bulunuyor.

MUHALEFET YOK

Öte yandan; Kılıçdaroğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı “Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz” açıklaması gibi üstü kapalı eleştiriler dışında açıktan bir eleştiri yapıldığı görülmüyor. CHP’nin yeni göreve gelen Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu’na desteğini açıktan gösteriyor. Kılıçdaroğlu, adı genel başkanlıkla anılan İmamoğlu için “Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok” açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasında İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılırken yaptığı “Kendisi belediye başkanımız” vurgusunu yinelemesi dikkat çekti. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu’na parti içinde örgütlü ve güçlü bir muhalefet olduğu görülmüyor.

