Orhan Sümer lüks makam arabasını Meclis'e taşıdı: Tam gaz devam ediyor

27 Eylül 2022 Salı, 13:24

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, tasarrug genelgelerine atıfta bulunarak "Saray iktidarının iktisat biliminden uzak ekonomi politikaları nedeniyle vatandaş ne yapacağını şaşırmış duruma geldi. Arabası olanlar önce arabasını satarak geçimi için harcadı. Arabası olan da zaten akaryakıt fiyatları nedeniyle binemez duruma geldi. Ancak Saray İktidarı lüks tutkusundan vazgeçmiyor. Sadece geçen sene Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine Almanya’dan Ankara’ya 4adet yeni S 600 Maybach araç alındığını biliyoruz. Alım durmuyor. Sürekli olarak birilerine lüks makam arabaları tahsis ediliyor” dedi.

LÜKS MAKAM ARABASI SEVDASI GENELGELERE RAĞMEN DURMUYOR

Sümer, “Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanan ve kamunun araç ve taşınmaz satın alımları ile kiralamalarına kısıtlama getirilen genelgeleri, bakanlıklar ve AKP’li yerel yönetimlerce kâğıt üzerinde kalıyor. DMO’nun 2018 ve 2021 yıllarını da kapsayan dört yılda taşıt alımı için harcadığı para 1 milyar 454 milyon 734 TL’ye ulaştı. Bu Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre alınan araçlar" dedi. Öte yandan Sümer, "Kamu Kurumlarının kendi uhdesiyle yaptığı birçok iş daha var. Kiralanan ve aylık kiralama bedeli çok yüksek olan araçlar bu rakama dahil değil. Saray İktidarı, Saltanat sürsün gerisi önemli değil anlayışında” ifadelerini kullandı.

SARAY YANDAŞLARI LÜKS ARABASIZ YAPAMIYOR

Sümer şöyle devam etti:

“Vatandaşın arabasının deposunu doldurmakta zorlandığı, benzin istasyonlarının önünde kuyrukların oluştuğu, Avrupa’nın en pahalı akaryakıtının kullanıldığı ülkemizde lüks makam arabasına binmek en hafif tabiri ile ayıptır. Ne yazık ki Saray Yandaşları bu sevdadan vazgeçmiyor. Özellikle Kamu İktisadi Kuruluşlarının kiralama yapma yetkisi olmayan Kamu Kurumları için bile lüks makam arabaları kiraladıklarını görmek, memleketin nasıl yönetildiğinin en güzel örneklerinden biridir. Böyle bir dönemde 3 – 5 yerden ballı maaşlar almaya alışan Saray Yandaşları ne yazık ki vatandaşın parasıyla lüks makam arabasına binmekten utanmıyorlar"