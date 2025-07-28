Orman yangınlarında korkutan artış: CHP'li Gökan Zeybek’ten çarpıcı rakamlar ve ihmal vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, günlerdir süren orman yangınlarına tepki gösterdi.

Zeybek, son yıllarda çıkan yangınları madde madde anlattığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir geriye doğru bakayım dedim... İçim acıdı. Son 10 yılda sadece yangınlar ve ihmal artmış!

2015–2025 arasında:

27.000+ orman yangını.

257.000+ hektar kül oldu.

%90’ı insan kaynaklı ihmal.

88 yılın yangın ortalaması:

Yılda 1.435 adet yangın.

Son 10 yıl (2015–2025) ortalaması:

Yılda 2.792 adet yangın.

Sadece 2024 yılında çıkan yangın sayısı: Tam 3.800 adet yangın."