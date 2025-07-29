Orman yangınlarında topu büyükşehirlere atmıştı… AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri ortaya çıktı

Türkiye'de birçok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti hedef alarak "30 büyükşehrimiz var. İtfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde orman yangınlarıyla ilgili açıklaması gündem oldu.

Erdoğan, 1998'deki açıklamasında, "Orman yangınlarının Orman Bakanlığı'nın sorumluluğundadır" dediği ortaya çıktı.

Söz konusu açıklamalara CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a tepki gösterdi.

Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:

"Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken orman yanınca: "Yanan alanlar Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda."

Erdoğan Cumhurbaşkanı'yken orman yanınca: "İtfaiyecilik, büyükşehirlerin işidir."

Omurgalı siyaset denilince Erdoğan(!)"