Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'Erdoğan' tablosunu kaldırttı: Kurumdan içeri siyaset sokmayacağım

Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:52

Güncelleme: 11.04.2024 - 10:52

Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Kaya, koltuğu devralmasının ardından makam odasında asılı bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini kaldırttı. Ahmet Kaya'nın bu uygulaması AKP'de rahatsızlığa neden oldu.

AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, tepkisini "Sayın Başkan daha ilk günden hizmet yerine ideolojik belediyeciliğin işaretlerini veriyor. Hani parti rozetini çıkarmıştınız? Ülkemizin Cumhurbaşkanının resmini makam odasından kaldırmakla başınız göğe mi erdi? iş yerine polemik yapan anlayış. Bana bir yerleri çağrıştırıyor" diyerek dile getirdi.

"ERDOĞAN SİYASİ KİMLİKTİR"

CHP'li başkan Kaya ise Mumcu'ya cevabını CHP Trabzon İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde verdi. Kaya, konuyla alakalı yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Benim talimatımla kaldırıldı. Arkamızda hem Atatürk'ümüzün hem de Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı vardı. Ben oraya Atatürk'ün bir vatandaşımızla konuşurken böyle çok mütevazi bir fotoğrafı vardır, özellikle o fotoğraf konsun istedim. O yapıldı kondu zaten ama dün bayram mesajı vermek için de arkamda bir düzenleme yapılmasını bizzat ben istedim. Rahmetli annemin babamın ve büyük Atatürk'ün fotoğrafı var arkamda. Şimdi biz bu yola çıkarken belediyemizi siyasetten arındıracağımızı söylemiştik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet bir yandan cumhurbaşkanıdır ama öbür yandan AK Parti'nin genel başkanıdır ve yerel seçimlerde AK Parti adına bizzat siyaset yapmıştır, oy istemiştir. Hatta billboardlarda, afişlerde, bayrak direklerinde çok da resmi görünmüştür. Dolayısıyla siyasi bir kimliktir. Sadece Cumhurbaşkanı kimliğiyle olmuş olsaydı o resim elbette orada dururdu kaldırılmazdı. Ben sayın kendi genel başkanım, kendi partimin genel başkanının resmini orada asmazken AK Parti'nin genel başkanının resminin orada durması doğru değildir siyaseten. Ben o kurumdan içeri siyasete sokmayacağımı söylemiştim. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi bir kimliktir. Doğru mudur, siyasi kimlik değil midir Recep Tayyip Erdoğan? AK Parti Genel Başkanı’dır. Dolayısıyla o kurumdan içeri siyaset sokmama kararlılığım devam ediyor. Onun bir yansımasıdır. Kendi genel başkanımın da resmi orada yoktur. AK Parti Genel Başkanı'nın resmi olması da doğru değildir."