Ortahisar’a 68.6 milyonluk borç kıskacı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.01.2025 - 04:00

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, CHP yönetimindeki Ortahisar Belediyesi’nden vergi ve SGK borçları nedeniyle iki ayda 68.6 milyon liralık kesinti yapıldığını açıkladı. Belediyenin borçlarını mahsuplaşma yöntemiyle ödemeye çalıştıklarını belirten Zorlu, il sağlık müdürlüğünün belediyenin mahsuplaşma talebine “Bedava verirseniz bunları yaparız. Sizin reklamınız olur. Belediye olarak muhtaç vatandaşımıza yer göstermiş olursunuz. Bunun mutluluğunu yaşarsınız” yanıtını verdiğini belirtti.

‘SİLKELENDİKÇE ÇİÇEK AÇAR’

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da, SGK’nin belediyelerden kestiği borçların “bir lirasını kendilerinin yapmadığını” vurguladı. Kaya, “Biz silkelendikçe çiçek açar, yeni meyveler veririz, bunu bilmiyorlar ama öğrenecekler. Bizi çalışamaz, hizmet edemez hale getirmek istiyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar, bizi bu güzel millete, bu güzel memlekete hizmet etmekten asla geri alamayacaklar” ifadelerini kullandı.