Osman Kavala'dan '8'inci yıl' mesajı: 'Temel hukuk kurallarına riayetin egemen olacağına inanıyorum'

3.11.2025 10:20:00
Haber Merkezi
İş insanı Osman Kavala, Gezi Davası'ndan tutuklanmasının 8'inci yılında yaptığı açıklamada "Temel hukuk kurallarına riayet eden, insan haklarına ve insan haysiyetine saygı gösteren bir anlayışın ülkemizde de egemen olacağına inanmaya devam ediyorum” dedi.

Gezi Davası'ndan tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın cezaevine girişinin üzerinden tam sekiz yıl geçti. Kavala, tutukluluğunun 8'inci yılında bir açıklama yayımladı.

 

 

Kavala açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

“Bu ayın sonunda Silivri’de ikametimin sekizinci yılı tamamlanmış oldu. 2020 yılında ilk Gezi davası beraatle sonuçlanmıştı. Beraat kararında, 2019 yılındaki AİHM kararında olduğu gibi, beni herhangi bir suçla ilişkilendiren bulgu olmadığı ayrıntılı biçimde açıklanmıştı.

 

Ancak beraat kararı bozuldu; iki yıl sonra da yeni bir delil ortaya konulmamasına rağmen, yargıçlar ‘vicdani kanaatlerine göre’ karar verdiklerini ifade ederek beni ömür boyu hapis cezasına, benimle birlikte yargılanan diğer sivil toplum aktivistlerini ise on sekizer yıl hapis cezasına çarptırdılar.”

"SUÇ KURGULANDI"

 

Beraat kararının bozulmasıyla birlikte yaşanan süreci “hukuki bir çelişki” olarak nitelendiren Kavala, şu ifadelere yer verdi: 

 

“İlk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasından, kararların bozulup mahkûmiyet verilmesine kadar geçen iki yılda tutukluluğum ‘casusluk’ suçlaması temelinde sürdürüldü. Ancak bu suçun konusu olan devletin gizli bilgilerini nereden ve nasıl elde ettiğim belirtilmeden, bu bilgilerin ne olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadan, yasadaki tanımlara uymayan bir suç kurgulandı. Gezi davasından mahkûmiyet kararı verilince bu lekeleyici suçlama düşürüldü.

 

Cezaevinde dokuzuncu yılıma girerken, temel hukuk kurallarına riayet eden, insan haklarına ve insan haysiyetine saygı gösteren bir anlayışın ülkemizde de egemen olacağına inanmaya devam ediyorum.”

İlgili Konular: #Osman Kavala #gezi davası

Sınıf arkadaşlarından Osman Kavala'ya destek: 'Ona yapılan büyük adaletsizliği kabul etmiyoruz'
Sınıf arkadaşlarından Osman Kavala'ya destek: 'Ona yapılan büyük adaletsizliği kabul etmiyoruz' Osman Kavala’nın 1975'te Robert Koleji'nden birlikte mezun olduğu arkadaşlarının Silivri'de yaptığı açıklamada "Ona yapılan büyük haksızlığı, adaletsizliği kabul etmiyoruz, onun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, yaşadığı mağduriyete son verilmesini talep ediyoruz" denildi.
Abdulkadir Selvi, Kavala ve Demirtaş için özgürlük istedi: 'Batı dünyasına olumlu bir mesaj olmaz mı?'
Abdulkadir Selvi, Kavala ve Demirtaş için özgürlük istedi: 'Batı dünyasına olumlu bir mesaj olmaz mı?' AKP'ye yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın siyasete yeniden dönmesi ve "süreç"te yer alması için cezaevinden çıkarılması gerektiğini belirtti. Selvi, Osman Kavala ve diğer Gezi tutuklularının davasının da 'Batı'ya olumlu mesaj vermek' için yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Ümit Özdağ'dan 'Osman Kavala' açıklaması: 'Davayı okuyunca dehşete kapıldım'
Ümit Özdağ'dan 'Osman Kavala' açıklaması: 'Davayı okuyunca dehşete kapıldım' Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ''Osman Bey ile hayata çok farklı baktık, bakıyoruz. Ama orada birçok kez karşılaşma imkanımız oldu. Hafif iletişimimiz oldu. Ben o zamana kadar çok merak etmemiştim Osman Kavala davasını. Fakat davayı okuyunca dehşete kapıldım. Bu ülkenin her bir yurttaşı adil yargılanmalı. Osman Kavala da bunu görmüyoruz'' dedi.