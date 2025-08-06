Abdulkadir Selvi, Kavala ve Demirtaş için özgürlük istedi: 'Batı dünyasına olumlu bir mesaj olmaz mı?'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "iç barışı güçlendirecek adımlar" kapsamında cezaevinden çıkarak siyasete dönmesi gerektiğini savundu.

Selvi, bugünkü "Demirtaş ve Kavala çıkacak mı" başlıklı yazısında “Geçmişe bir sünger çekip, yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor” deyip şöyle yazdı:

"Biliyorum çok taşlanacağım. Ağır hücumlara maruz kalacağım. Ama madem iç barışı tahkim etme adına bir yola çıktık. Bu süreci güçlendirecek yeni adımlara ihtiyaç var. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklikler yapılacak. Selahattin Demirtaş'ın bundan yararlanması bekleniyor. Bence de geçmişe bir sünger çekip, yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Selahattin Demirtaş bu sürece güçlü bir şekilde destek verdi. Yeni sürecin inşasında da önemli roller üstlenebilir. O nedenle Selahattin Demirtaş'ın da yasal değişiklikler yapıldıktan sonra cezaevinden çıkıp, siyasi süreçte yer almasını beklerim. Buna ihtiyaç var."

BATI İÇİN 'GEZİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN' ÇAĞRISI

Selvi, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala için de "Peki bu süreçte Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkumlarının dosyasının yeniden değerlendirilmesinin iç cephemizi tahkim etmeye katkısı olmaz mı? Yeni süreç adına Batı dünyasına olumlu bir mesaj olmaz mı? Bence olur" dedi.

"YER GÖĞÜ İNLETENLERİN KULAKLARI ÇINLASIN"

Hürriyet yazarı Selvi, 2021 yılında Selahattin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesine hükmeden AİHM kararının çelişkili olduğunu öne süren bir yazı kaleme almış, "Çelişki, Demirtaş’ın çelişkisi değil. Çelişki Demirtaş’tan çok Demirtaşçılık yapan AİHM’nin çelişkisi" demişti. Selvi, AİHM'in 22 Aralık 2020'de aldığı "Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiği" şeklindeki nihai karar için "Kararda kullanılan dil, hukuk normlarını zorlayan buyurgan bir dildi" yorumunda bulunmuştu.

Selvi, dönemin siyasi parti liderlerine de "Demirtaş serbest bırakılsın diye yeri göğü inleten Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Babacan'ın, Davutoğlu'nun ve Bülent Arınç'ın kulakları çınlasın" diye seslenmişti.

DEMİRTAŞ: İLK TETİKÇİLİK YAPAN SELVİ'DİR

Selahattin Demirtaş, 2023 yılında 'Kobani' davasında yaptığı savunmada, 2014 yılında tutuklanmasına giden yolda medyada Abdulkadir Selvi'nün üstlendiği rol için şu ifadeleri kullanmıştı:

“8 Ekim 2014’te Abdulkadir Selvi, ‘Çözüm Kandil’in insafına terk edilmeyecek kadar önemlidir’ yazısı yazmıştı. 6-7-8 Ekim medya taraması yaptık, hiç HDP ve Demirtaş eleştirisi yok. Sağduyu çağrıları var, birlikte çalışma yürüttüğümüze dair haberler var. Öcalan’dan gelen çağrıyı okuduğuma dair haberler var. 6 Ekim’de tweetler atıldıktan sonra da bu eleştiriler yok ama bu konuda ilk tetikçilik yapan Abdulkadir Selvi’dir. Muhtemelen ‘Bir fırsat yakalamışız, hazır elimizde Demirtaş ve HDP’nin ne kadar büyük tehlike olduğuna ilişkin rapor da var’ dediler ve 9 Ekim 2014’te Abdulkadir Selvi yazısıyla ilk fitili ateşledi. Yazısında ‘Demirtaş’ın gençleri sokağa ve savaşa davet ettiğini’ ileri sürdü. O yazıya kadar tek bir iddia yok. Bu cümle ilk kez düşkün tetikçi Abdulkadir Selvi tarafından kullanıldı ve arkasından bizi sorumlu tutan yazılar yazılmaya başlandı.“