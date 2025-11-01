Osman Kavala için tutukluluğunun 8'inci yılında destek mesajları

Gezi Davası'ndan tutuklu iş insanı Osman Kavala, bugün cezaevindeki sekizinci yılını doldurdu.

Kavala'nın tutuklanışının yıldönümünde, Türkiye’den ve yurt dışından akademisyenler, siyasetçiler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 29 isim adalet çağrılarını yineleyerek Osman Kavala ile dayanışma mesajlarını paylaştı.

Kavala için mesaj paylaşan isimler şöyle:

Abdullah Gül (11. Cumhurbaşkanı), Prof. Adem Sözüer (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı), Agnès Callamard (Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri), Ahmet İnsel (Akademisyen), Ahmet Taşgetiren (Köşe Yazarı), Prof. Ali Alpar (Bilim Akademisi Kurucu Başkanı), Anthony Barnett (openDemocracy Kurucusu), Prof. Aysel Çelikel (Eski Adalet Bakanı), Cemil Çiçek (Eski TBMM Başkanı ve eski Adalet Bakanı), Prof. Cevat Çapan (Akademisyen, Şair), Emre Kongar (Köşe Yazarı), Ertuğrul Günay (Eski Kültür ve Turizm Bakanı), Federico Borello (İnsan Hakları İzleme Örgütü Geçici Direktörü), Hasan Cemal (Gazeteci), Prof. İbrahim Kaboğlu (İstanbul Barosu Başkanı), Prof. Ioanna Kuçuradi (Filozof), Jale Parla (Akademisyen), Prof. Judith Herrin (Akademisyen), Prof. Köksal Bayraktar (Avukat, Akademisyen), Mary Lawlor (BM İnsan Hakları Savunucularının Durumu Özel Raportörü), Murat Karayalçın (Eski Dışişleri Bakanı), Mustafa Yeneroğlu (TBMM Milletvekili), Nacho Sánchez Amor (AP Türkiye Daimi Raportörü), Nesrin Nas (Siyasetçi), Orhan Pamuk (Yazar), Rıza Türmen (Eski AİHM Yargıcı), Taha Akyol (Gazeteci, Yazar, Hukukçu), Thomas de Waal (Akademisyen), Yetvart Danzikyan (Gazeteci).

NEDEN TUTUKLANDI?

8 Ekim 2017’de gözaltına alınmasıyla başladı.1 Kasım 2017’de İstanbul’da tutuklanan Kavala, Gezi parkı eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden "hükümeti devirmeye teşebbüs" iddiasıyla suçlandı. Tutuklama kararında 15 Temmuz’un delili olarak Henri Barkey ile "irtibat" iddiası gösterildi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022'deki karar duruşmasında Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Mahkeme heyetinden bir üye hakim karara karşı oy kullandı.

Duruşmada Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18’er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi.

28 Aralık 2022’de istinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul bölge adliye mahkemesi, Kavala ve ve diğer sanıkların cezalarını ‘hukuka uygun’ buldu.

Yargıtay, 28 Eylül 2023’te Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’nun 18’er yıl hapis cezasını onadı. Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18’er yıl hapis cezalarıysa bozuldu.

30 Nisan 2024’te Kavala yeniden yargılanma talebinde bulundu.

14 Mayıs’ta davayı gören 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti ‘kanun gereği’ değiştirildi.

15 Mayıs’ta mahkeme yeniden yargılanma talebini oybirliğiyle reddetti.