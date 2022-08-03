Osman Kavala'dan Çavuşoğlu'na yanıt

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:14

Gezi tutuklusu Osman Kavala, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a yönelik "Osman Kavala’yı Türkiye’yi aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz. Sizlerin ne kadar destek verdiğinizi biliyoruz. O nedenle Osman Kavala konusunu sürekli gündemde tutuyorsunuz" ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

"Gezi olaylarına benim üzerimden yurtdışından kaynak aktarıldığı, Gezi protestolarını itibarsızlaştırmak ve beni cezaevinde tutmak için uydurulmuş bir iddiadır" diyen Kavala, "Yıllardır uğraşılmasına rağmen bu iddiaya yönelik hiçbir bulgu, bilgi, hatta bir işaret ortaya konamamıştır" dedi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"



Osman Kavala'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Gezi olaylarına benim üzerimden yurtdışından kaynak aktarıldığı, Gezi protestolarını itibarsızlaştırmak ve beni cezaevinde tutmak için uydurulmuş bir iddiadır. Yıllardır uğraşılmasına rağmen bu iddiaya yönelik hiçbir bulgu, bilgi, hatta bir işaret ortaya konamamıştır.





Benim beş yıla yakın süre cezaevinde tutulmamı sağlayan yargılama süreci ve Gezi davası, yoğun hukuksuzluklar temelinde yürütülmüştür.





Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı’nın yaptığı gibi, Gezi olaylarıyla ilgili asılsız iddiaları tekrarlayarak AİHM’in tespit ettiği ve verdiği kararlarda sona erdirilmesini istediği vahim insan hakları ihlallerini meşrulaştırmaya çalışmak, kabul edilebilir bir şey değildir.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’yi 29 Temmuz’da ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock ve Çavuşoğlu’nun düzenlediği ortak basın toplantısında Kavala’nın yargılanma süreciyle ilgili gerginlik çıkmıştı.

Baerbock, Kavala’nın serbest bırakılmasını talep ederken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulanmasını sağlamanın Dışişleri bakanı olarak sorumluluğu olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Çavuşoğlu, şunları demişti: