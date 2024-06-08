Osman Kavala’nın dosyasının yeniden açılması için ‘kanun yararına bozma’ talep edildi

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

Gezi Direnişi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin, 18 Nisan’da “mağdur ortadan kalktı” gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi talebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sundu. Zengin’in bu talebi reddedildi. Avukat Zengin, daha sonra üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Üst mahkeme bu talebi de reddedince Zengin 6 Mayıs’ta 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni bir dilekçe vererek, “kanun yararına bozma” talep etti. Mahkeme, daha önce bu talep hakkında karar verildiği için, yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Dün ise 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, dosyaları Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmeleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’na yolladığı öğrenildi. Başvurunun CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinden kısa süre sonra yapıldığı ortaya çıktı. Muhabere bürosuna dosyalarla birlikte gönderilen yazıda, “Mahkememiz işbu dosyasında hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi avukat Hilal Zengin’in 6.5.2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘TALEPLER REDDEDİLDİ’

Cumhuriyet’in ulaştığı Gezi davası avukatı, Hilal Zengin’in daha önce mahkemeye sunduğu dilekçelerde de “kanun yararına bozma” talep ettiğini, ancak yerel mahkemenin talebi reddederek dosyaları bakanlığa göndermediğini, üst mahkemeye yaptığı başvurunun da reddedildiğini, son başvurusunda ise karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulduğuna dikkat çekti. Zengin, “Talepler birden çok kez reddedildi. Dosyalar, bakanlık tarafından istendiği için gönderiliyor” ifadelerini kullandı. l İSTANBUL