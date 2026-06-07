Otokoç'a 2 silahlı saldırı: AKP'den ilk açıklama geldi

İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü’ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan saldırının ardından polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bununla beraber, Antalya'da Otokoç galerisine düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinde hasar oluştu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Söz konusu saldırıların ardından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çelik şunları yazdı:

"Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz.

Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir.

Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz."

Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz.



Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir.



Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2026

NE OLMUŞTU?

İzmir'deki Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı 'Kürt kadın fıkrası' tepki çeken iş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Rahmi Koç ise "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadeleriyle özür dilemişti.