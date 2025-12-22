Otoyol kontrolünde uyuşturucu ile yakalandı: Ehliyetine 5 yıl el konuldu

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

SÜRÜCÜ BELGESİNE 5 YIL SÜREYLE EL KONULDU

Yapılan aramada araç içerisinde 40 tablet uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu. Araç sürücüsü D.D. (20) hakkında idari işlem uygulanırken, sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.