Oy pusulasında hangi parti, kaçıncı sırada? Partilerin oy pusulasındaki yerleri...
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne ise 35 parti katılacak. YSK Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda AKP, CHP, MHP DEM Parti ve İYİ Parti'nin oy pusulasındaki konumları netleşti. Peki, Oy pusulasında hangi parti, kaçıncı sırada?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleşti. Oy pusulasında hangi partinin, kaçıncı sırada yer aldığı seçmenler tarafından merak ediliyor. Peki, Oy pusulasında hangi parti, kaçıncı sırada?
SEÇİME 35 PARTİ KATILACAK
Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.
Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.
Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.
OY PUSULASINDA HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA?
1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
2- İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - Büyük Birlik Partisi
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti (DSP)
8- Yeniden Refah Partisi
9- Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10- Türkiye Komünist Partisi
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- HÜDA-PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)
33- DEVA Partisi
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi
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