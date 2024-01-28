Oy pusulasında hangi parti, kaçıncı sırada? Partilerin oy pusulasındaki yerleri...

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:28

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:28

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleşti. Oy pusulasında hangi partinin, kaçıncı sırada yer aldığı seçmenler tarafından merak ediliyor. Peki, Oy pusulasında hangi parti, kaçıncı sırada?

SEÇİME 35 PARTİ KATILACAK

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.

Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.

Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.

OY PUSULASINDA HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA?

1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti (DSP)

8- Yeniden Refah Partisi

9- Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA-PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- DEVA Partisi

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi