Özcan: Muğlalı köylünün Ata toprağına dokunmayın

Yayınlanma: 09.05.2025 - 15:46

Güncelleme: 09.05.2025 - 16:06

Muğla’nın Dalaman ve Menteşe ilçelerine bağlı köylerde tapu kayıtları 1950’li yıllarda resmî olarak oluşturulmuş olmasına rağmen, sonraki yıllarda yapılan orman kadastrosu çalışmalarıyla bu arazilerin orman alanı olarak gösterilmesi, halkı yıllar sonra mülkiyet hakkından mahrum bırakma tehlikesi taşıyor. Son aylarda, vatandaşlara tapularının iptal edileceğine dair yazılar gönderildiği ve bazı köylerde askı süreleri dolduğu belirtilirken CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan konuyu Meclis’e taşıdı.

“İKİ KURUM ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN BEDELİ KÖYLÜYE ÖDETİLEMEZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Özcan, “Devletin iki kurumu arasında yaşanan uygulama farklılığının bedelini köylüye ödetmek doğru olmaz. Bu sorun tapuların değil, koordinasyonsuz kamu yönetiminin ürünüdür. Buralar vatandaşlarımızın alın teriyle, sabanıyla işlediği ata topraklarıdır. Bütün sorumlular bu çığlığı duymalı ve köylünün mülkiyet hakkına sahip çıkmalıdır” diye konuştu.

Özcan’ın önergesinde, kaç parselin iptal riski altında olduğu, hangi köylerde tapu iptallerinin başladığı, bakanlıklar arası koordinasyonun neden sağlanamadığı gibi kritik sorular yöneltildi. Ayrıca, hak sahipliğini esas alacak yeni bir düzenlemenin yapılıp yapılmadığı da kamuoyu adına sorgulandı.

“BU TOPRAKLARDA EMEK, SABIR VE GELECEK BİRİKMİŞTİR”

Özcan açıklamasının sonunda, “Bu topraklar üzerinde sadece köylümüzün işlediği ürün değil; emek, sabır ve gelecek birikmiştir. “Köylünün toprağına el uzatmak, onu şehir yoksulluğuna mahkûm etmektir. Bu, mülkiyet hakkının gaspıdır. Hukuk, kağıt üzerinde değil, hayatın içinde adalet üretmelidir. Biz bu davanın takipçisiyiz, sorunun çözülmesi için köylülerimizle birlikte girişimlerimizi sürdüreceğiz” diyerek mücadele çağrısı yaptı.