Özdağ rozet taktı, başkan 'CHP'deyim' dedi

Denizli'de, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kale Belediye Başkanı seçilen CHP’li Erkan Hayla'nın Zafer Partisi'ne geçtiği iddia edildi.

Hayla’nın Zafer Partisi’ne geçtiğini, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdağ paylaşımında; "Denizli Kale Belediye başkanı Erkan Hayla Zafer Partisine katıldı. Değerli Erkan Başkan, Zafer Partisi'ne, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesine hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin Zaferine yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından da şu açıklama yapıldı:

"Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ ile bir araya gelerek Zafer Partisi ailemize katılmıştır. Burdur Tefenni Belediye Başkanımız Ümit Alagöz’ün ardından, Denizli Kale Belediyesi ile birlikte Zafer Partisi’nin belediyecilik anlayışı ikinci belediyemizde de temsil edilecektir. Bu önemli katılım sürecindeki emekleri ve katkıları için Denizli İl Başkanımız Av. Yurdahan Özhan’a, belediye başkanlarımıza ve parti yetkililerimize teşekkür ediyoruz."

HAYLA'DAN AÇIKLAMA: "BENİ SEÇEN SEÇMENİM GİT DİYENE KADAR PARTİMDEYİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hayla, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar bir kahvaltı programında Ümit hocamla buluştuk. Kendileri ile sohbet ederken rozeti birden göğsümüze takıverdi. Kendileri ile ülke meseleleri konusunda her daim hemfikiriz. Gösterdikleri tevazunun benim için değeri çok büyük teşekkür ediyorum. Lâkin ben, görev sürem devam ederken parti değiştirecek karakterde bir adam değilim. Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken, onları sırtından vurmam. Ali Osman Horzum başkanım, Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanım ve oyları ile beni seçen seçmenim git diyene kadar partimdeyim. Saygılarımla.''