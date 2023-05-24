Özdağ’la yeni protokol: Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri, Millet İttifakı mutabakatından ayrı bir metinde çalıştı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmelerini dün son ana kadar sürdürdü. Hafta başından itibaren iki lider tam iki kez baş başa görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu ile son görüşmesinin görüntülerini paylaşan Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bir mutabakat metni üzerinde çalıştıklarını ve bunun kapsamının anayasanın ilk dört maddesinin korunması, terörle etkin mücadele ve sığınmacıların geri gönderilmesi olduğunu duyurdu. Özdağ bu metinde uzlaşı sağlanması halinde dün saat 11.00’de bir “destek” açıklaması yapacağının sinyalini verdi. Ancak açıklama dün 13.00’e sarktı ve Zafer Partisi kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre; Kılıçdaroğlu Hatay’a gittiği için “beklenen anlaşma” açıklaması yapılamadı.

‘AYRI DÜŞTÜĞÜMÜZ BİR DURUM YOK’

Millet İttifakı’nın kurmaylar, iki liderin üzerinde çalıştıkları protokol metninin 6 partinin ortak mutabakat metnine ek bir çalışma olduğunu söyleyerek “Ümit Bey özellikle sığınmacıların ‘zorunlu’ gidişinden söz ediyor. Sığınmacıların gönderilmesine de ittifakın içinde itiraz eden kimse yok. Terörle mücadele konusunda da zaten aykırı bir düşünce yok. Görüşmelerin uzamasının tek nedeni metinde yazan ufak teknik konular” değerlendirmesini yaptı. Zafer Partisi kurmayları da Millet İttifakı ile “anlaşmanın sağlandığını, CHP’li yetkililerle metnin hazırlandığını” aktardı. Zafer Partisi kaynakları bugün iki liderin saat 11.00’de Zafer Partisi’nde ortak bir açıklama ile sonucu duyuracağını söyledi.

MİLLET İTTİFAKI'NI KAPSAYACAK

Kaynaklar, iki liderin imzalayacağı mutabakatın bağımsız bir metin olduğunu ve Zafer Partisi ile Millet İttifakı arasında yapılacağını söyledi. Adının “Millet İttifakı’nın Bileşenleri ile Zafer Partisi Arasında Mutabakat” olacağı kaydedildi. Mutabakatta, HDP’ye dair bir madde olmayacağını da aktaran kurmaylar, “HDP zaten ittifakta değil. Bizim muhattabımız Kılıçdaroğlu. Onun üzerinden Millet İttifakı ile görüşüyoruz” dedi.

