Özel, CHP’li belediyelere yapılan operasyonlara karşı partisinin başkanlarıyla toplandı: ‘Bayrağı bırakmak yok’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde CHP’li belediyelere yapılan operasyonları değerlendirmek ve bundan sonra atılabilecek adımları konuşmak için belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantı öncesi üzerinde tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafının olduğu bir pankart genel merkezin girişine asıldı. Tutuklu başkanların yerine toplantıya başkanvekilleri katıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda önce belediye başkanları söz alarak hem durumu değerlendiren hem de önerilerini sıralayan konuşmalar yaptı. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de “hizmetlere devam” ve “muhalefette birlik” temalı konuşmalar yaptığı belirtildi. Başkanların genel olarak “Bu süreç bizi geri itmek için yapılıyor ama verdiğimiz sözleri tutmak için çalışacağız” değerlendirmeleri yaptığı aktarıldı.

Özgür Özel’in de önceki toplantılardaki gibi “Sokaktan çekilmeyeceğiz” diyerek mitinglerle süren eylem planına ilişkin konuştuğu kaydedildi. Özel’in başka belediyelere operasyon yapılması ihtimaline karşı da “Millet yerel seçimlerde bize ‘Burayı siz yöneteceksiniz’ dedi. Artık bir bayrak aldık. Bedeli ne olursa olsun bu bayrağı bırakmak yok” dediği öğrenildi.

‘KURUMUŞ DALI KESERİZ’

CHP kurmayları da operasyonların diğer belediyelere sıçratılması ihtimaline ilişkin, “Karşımızda gözü dönmüş bir iktidar var. O yüzden buna ‘Hayır’ diyemiyoruz. Delil olmasa bile operasyon yapabiliyorlar. Ama onlar ‘Operasyon yapacak mı?’ diye bir tedirginliğimiz yok. Çünkü tedirginlik bizde değil, onlarda. İktidarı kaybettiklerini görüyorlar, bunu durdurmaya çalışıyorlar. Bize savaş ilan ettiler, bu savaşta bazı arkadaşlarımız esir alınıyor. Ama onların mücadelesini biz devam ettireceğiz. Bunu yaparken şehirlerine hizmetleri de aksatmayacağız” yorumunu yaptı. Özel’in operasyonlar sonrası milletvekillerinden il başkanlarına kadar yaptığı her toplantıda mücadele vurgusunda bulunduğunu aktaran kurmaylar, “Seçim günü ne zaman gelirse o zamana kadar tempo düşürmeyeceğiz” dedi.

Öte yandan Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarını örnek gösteren kurmaylar “İçimizde yanlışlık yapan varsa onunla da mücadele ederiz. İçimizdeki kurumuş dalı keser atarız” ifadelerini kullandı.