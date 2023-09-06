Özel: 'Değişimi bir düşüncenin üzerinden önereceğiz'

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

Genel başkanlık görevine talip olduğunu bir kere daha söyleyen Özgür Özel, “Sorumluluk üstlenmeye haziran ayından daha yakın bir noktadayım. CHP’nin sağlam bir kadronun kaptanlığını yapacak liderlik anlayışına ihtiyacı var. CHP’nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Bir görev üstlenirsem CHP’yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapmaya çalışacağım” dedi.

Özel, adaylığını açıklarsa bunu ilk olarak ailesiyle sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşacağını belirtti. Ayrıca Özel, şu an için parti içinde bir ekiple bir tutum belgesi için çalıştıklarını, önce bu çalışmanın tamamlanması gerektiğini aktardı.

CHP’deki değişim tartışmalarını bir isim üzerinden götürmek istemediklerini söyleyen kaynaklar, “Değişimi bir kurtarıcı üzerinden değil bir düşünce üzerinden önereceğiz. Bunun için de bir ekiple çalışmanız gerekiyor ve belli bir zaman ayırmanız gerekiyor” dedi.

