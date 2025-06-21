Özel’den Altaylı tepkisi… İktidara seslendi: ‘Artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz’

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Altaylı’nın gözaltına alınmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Özel, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral’ın Altaylı hakkında “Suyun ısınmaya başladı” diyerek hedef gösterdiği paylaşımını hatırlatarak, “Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, tepkisini şöyle sürdürdü:

“Saraydaki danışman sabah ‘suyun ısınmaya başladı’ diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor. Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş! Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz. Fatih Altaylı gazetecidir, bir an önce serbest bırakılmalıdır."