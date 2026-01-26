Özel eğitim merkezleri kapanma riskiyle karşı karşıya: CHP’li Arslan konuyu Meclis’e taşıdı

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişiminde kritik rol oynayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı mali krizi Meclis gündemine taşıdı.

Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2026 yılı itibarıyla artan asgari ücret, kira, enerji, ulaşım ve personel giderlerine rağmen destek ödemelerinde güncelleme yapılmamasını eleştirdi.

"YÜKSEK ARTIŞLARA RAĞMEN DESTEK TUTARLARINA RESMİ BİR GÜNCELLEME YAPILMADI”

Arslan, önergesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin fiilen kamunun yerine getirmekle yükümlü olduğu bir hizmeti sunduğunu, bu hizmetin büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yapılan desteklerle yürütüldüğünü vurguladı. Buna karşın, 2026 yılında maliyetlerde yaşanan yüksek artışlara rağmen destek tutarlarının güncellenmediğini, mevcut bütçe uygulamalarının sektördeki gider artışlarını karşılayamaz hâle geldiğini ifade etti.

Sektör temsilcilerinin paylaştığı güncel mali tablolara dikkat çeken Arslan, çok sayıda merkezin faaliyetlerini ancak borçlanarak sürdürebildiğini, bu durumun devamı hâlinde kapanmaların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Arslan’a göre, kısa vadede “tasarruf” gibi görünen bu yaklaşım, orta ve uzun vadede kamuya çok daha ağır bir mali yük getirecek.

CHP’li vekil, Bakan Şimşek’ten şu sorulara yanıt istedi:

"1. 2025 ve 2026 yıllarında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik destek ödemeleri için Merkezi Yönetim Bütçesi’nden ayrılan toplam ödenek ne kadardır?

2. 2026 yılı bütçe hazırlıkları sırasında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin artan maliyetlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmış bir mali etki analizi bulunmakta mıdır?

3. Bu merkezlerin kapanması hâlinde, özel gereksinimli bireylerin eğitim hizmetinin kamu eliyle verilmesinin devlete kişi başı ve toplam maliyeti hesaplanmış mıdır?

4. Aynı hizmetin kamu tarafından sunulması durumunda ortaya çıkacak maliyet ile mevcut destek tutarları arasında ne kadar fark bulunmaktadır?

5. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik desteklerin güncellenmemesinin, kamu bütçesinde ilerleyen yıllarda doğuracağı ilave yük hesaplanmış mıdır?

6. Destek tutarlarının asgari ücret, enflasyon veya objektif maliyet kriterlerine bağlanmasına yönelik olarak Bakanlığınızın Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

7. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin bütçe uygulamalarında bir “tasarruf kalemi” olarak değerlendirilmesi, sosyal devlet ilkesi ve kamu maliyesinin uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından Bakanlığınızca doğru bulunmakta mıdır?

8. Bu alanda yaşanacak kapanmaların istihdam ve SGK prim gelirleri üzerindeki etkisine ilişkin bir değerlendirme yapılmış mıdır?"