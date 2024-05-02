Özel-Erdoğan görüşmesi: Boş koltuk mesaj içermiyor

Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:39

Güncelleme: 02.05.2024 - 20:39

Özgür Özel, bugün Erdoğan’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basına yansıyan fotoğraflarda yer alan boş koltuk tartışması dikkat çekti.

BOŞ KOLTUK MESAJ İÇERMİYOR

Cumhuriyetin edindiği bilgiye göre Özel’in kabul edildiği odada bulunan boş koltukla bir mesaj verilmek istenmediği ancak Özel’in çıkışta konuya ilişkin rahatsızlığını dile getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalemi Hana Doğan’a dönüp “Bunu telafi edelim kısa sürede CHP’yi ziyaret edelim” dediği öğrenildi. Doğan’ın not aldığı ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.