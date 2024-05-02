Özel-Erdoğan görüşmesi: Boş koltuk mesaj içermiyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, AKP genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretine ilişkin basına yansıyan görüntülerdeki boş koltukla bir mesaj verilmek istenilmediği öğrenildi.
Özgür Özel, bugün Erdoğan’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basına yansıyan fotoğraflarda yer alan boş koltuk tartışması dikkat çekti.
BOŞ KOLTUK MESAJ İÇERMİYOR
Cumhuriyetin edindiği bilgiye göre Özel’in kabul edildiği
odada bulunan boş koltukla bir mesaj verilmek istenmediği ancak Özel’in çıkışta
konuya ilişkin rahatsızlığını dile getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
özel kalemi Hana Doğan’a dönüp “Bunu telafi edelim kısa sürede CHP’yi ziyaret
edelim” dediği öğrenildi. Doğan’ın not aldığı ziyaretin önümüzdeki günlerde
gerçekleşmesi bekleniyor.
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