'Özel okullara sahte dayanıklılık raporu' iddiası!

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:20

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 13:21

BirGün Gazetesi'nde yer alan “Sahte dayanıklılık raporu satılıyor” başlıklı haberde ‘İstanbul’daki özel eğitim kurumlarında düşük ücretlerle sahte depreme dayanıklılık raporları hazırlandığı’ iddia edildi. Skandal iddia TBMM gündemine taşıdı.

"MİLLİ EĞİTİMDEKİ BU ÇÜRÜMÜŞLÜĞE SON VERMENİN ZAMANI GELDİ"

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

“Gün geçmiyor ki Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Milli Eğitim camiasında bir sorun yaşanmasın. İstanbul’da tam bin 134 özel okul var. Kreşler, özel okullar, dershaneler… Bu özel okulların depreme dayanıklılık testinin yapılması zorunlu kılınmış. Fakat, ilginç bir şey var, Birgün Gazetesi muhabirleri, deprem dayanıklılık testi yapan bir şirketi arıyorlar. O şirket diyor ki, ‘Milli Eğitim Bakanlığı bunlara zaten bakmıyor. 100-150 bin lira vererek deprem dayanıklılığı tespitini yaptırmak yerine bana 10 bin lira para verin, ben bunu kâğıt üzerinde yapayım.’ Bu konuyu, TBMM vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanı’na soru önergesi olarak sordum. Eğer Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun depreme dayanıklı olup olmadığının tespitini 20 yıldır yapamamışsa bugün hiç yapamaz. Kağıt üzerinde işlem yapanlar sonuçlarını Kahramanmaraş depremlerinde on binlerce canımızı kaybettiğimizde gördü. Hâlâ aklınızı başınıza almadınız mı? Yeter artık. İstanbul Valisi zaten görevini yapmıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü görevini yapmıyor. Milli Eğitim Bakanı da bu konuda duyarsız ve görevini yapmıyor. Cumhurbaşkanı’na da buradan çağrım, sorumluluğu bir il milli eğitim müdürüne atarak çıkamazsınız. Şimdi milli eğitimdeki bu çürümüşlüğe dur demenin zamanı geldi de geçiyor bile."

“KOLONLARDAN ÖRNEK ALINMADAN USULSÜZ RAPOR HAZIRLADIKLARINI İTİRAF ETTİLER”

Kaya, önergesinde şunları kaydetti:

“BirGün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın 12.03.2023 tarihli “Sahte dayanıklılık raporu satılıyor” başlıklı haberinde; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, kentteki bin 134 özel eğitim kurumuna yazı göndererek, depreme karşı teknik inceleme yaptırılmasını ve dayanıklılık raporu hazırlatılmasını istediği; ancak bazı şirketlerin düşük ücretlerle sahte ve usulsüz teknik inceleme ile depreme dayanıklılık raporu hazırladığı iddiaları yer almaktadır.

Haberde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel eğitim kurumlarına gönderdiği yazısında, üniversite onaylı veya Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı laboratuvarın sonuçlarının kullanılarak hazırlanmasının şart olduğu belirtilmesine rağmen, şirket yetkililerinin kolonlardan örnek almadan, özel eğitim kurumlarına usulsüz rapor hazırladıklarını itiraf ettiği de iddia edilmektedir."

“ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINA SAHTE RAPORLAR HAZIRLADIĞI İDDİALARI DOĞRU MU?”

CHP’li Kaya, Bakan Özer’e şu soruları sordu:

“Özel eğitim kurumlarına (özel okullar, kreşler, sürücü kursları) deprem dayanıklılık raporu hazırlayan bazı şirketlerin sahte raporlar hazırladığı iddiaları doğru mudur?

Yönetmelik gereği binalardaki kolonlardan örnek (karot) alınması gerekirken, bazı şirketlerin örnek almadan, “alınmış” gibi raporlar düzenlediği iddiaları doğru mudur?

Bakanlığınızın, deprem raporlarında üniversite onaylı veya Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı laboratuvar sonuçları kullanılarak hazırlanması şartını aramadığı iddiaları doğru mudur?

Milli Eğitim Bakanlığının raporları kontrol etmediği iddiaları doğru mudur?

Üniversite onaylı veya Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı laboratuvarlar kullanılmadan hazırlanan raporlar geçerli olacak mıdır?

İstanbul dışındaki illerde de benzer uygulamalar var mıdır?

Sahte depreme dayanıklılık raporu düzenleyen; sahte raporlara onay veren ve göz yuman kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak mıdır?”