Özel; Özer’i, Demirtaş’ı, İmamoğlu’nu ve Özdağ’ı andı: Gündemleri CHP ile ortak

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

Van, krizle birlikte daha da yoksullaşmış. İşsizlik düzeyi zaten Türkiye ortalamasının iki katından fazla, daha da artmış. Sokakta özellikle gençlerin siyasete ilgisiz kaldıklarını gözlemledik. Bir yanda iktidarın dayatmaları ve kendi yandaşlarını kollaması, diğer yanda muhalefetin çözüm üretememesi de ilgisizliği büyütmüş.

VANLILAR UMUTLU

CHP, daha önceki mitinglerde alışkın olduğu kitleyi belki Van’da bulamadı. Ancak meydana gelenler yine CHP ölçülerinde düşünüldüğünde dikkate değerdi. Daha önceki mitinglerin aksine saat 14.00’ten 12.00’ye alınmıştı. Bu saat değişikliği de tatil gününde miting için erken bir saat. Çünkü Özel konuşurken bazı yurttaşlar hâlâ ellerinde bayrak alana girmeye devam ediyordu. Özel’e yönelik İstanbul’daki saldırının ardından Van mitinginde daha kapsamlı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Özel’in yakın çevresinde 100’e yakın polis görevlendirilmişti.

Sokakta konuştuğumuz insanlar, PKK’nin silah bırakma açıklamasından memnuniyet duyuyor. Ancak oluşacak yeni ortamın bilinmezliği de bir soru işareti olarak kafalarda. Vurguladığımız gibi oluşacak normalleşme ortamında işsizliğin ne boyutta giderilip giderilemeyeceği, iktidarın yandaşları yerine daha adaletli işe alımlar yapıp yapmayacağı kafalarda soru olarak duruyor. Özellikle gençlerin AKP’den hiçbir beklentisi kalmamış. Yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer de Van Muradiye’li. Bu ortaklık, bir ölçüde CHP’ye yönelme getirmiş. Bu ortaklaşmaya dikkat çekmekte fayda var.