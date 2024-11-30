Özel toplantı sonrası anketi paylaştı: CHP'li belediyelerin başarı oranında büyük artış

Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:24

Güncelleme: 30.11.2024 - 15:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarıyla partinin genel merkezinde yaptığı toplantı sonrası konuştu.

Özel yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin başarısını bugün de sosyal belediyecilik ile devam ettirdiğini aktararak ''Şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranı ve ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8.5'tur. Hepimizi tebrik ediyorum. Seçim günü ortalamamız yüzde 38'di, şu anda ortalamamız yüzde 46'ya gelmiş durumdadır. 'Bugün seçim olsa bu belediye başkanına oy veririm' diyenlerin toplamı yüzde 46'ya ulaşmıştır'' açıklamasında bulundu.

Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:

''İlk 6 ayın belediye anket sonuçlarını gördüler. Bunun üzerine iki şeye kalkıştılar. CHP'yi kendi içindeki sorunlarıyla boğuşan, her an kurultay tartışmalarını yaşayan, kurultaylarında kavgalar yaşayan bir parti gibi göstermek...Buna gerçekten emek verdiler, troll verdiler, bütçe ayırdılar.

İkincisi ise bu salondaki sizleri itibarsızlaştırma, sizle uğraşmak, ekonomik olarak zorda bırakmak, bir yandan da size iftira atarak haksızlıklarla, hukuksuzluklarla CHP belediyeciliğin 7-8 ayda yazdığı destanı gölgelemek ve geriye çekmek.

''ENGELLEME DERDİNE DÜŞTÜ''

2019'daki seçimi karalamalara rağmen kazandık. Kaybetmeyi ve hazmetmeyi de öğrenecek dedik ama maalesef öyle olmadı. İktidar, CHP'li belediyeleri engellemenin derdine düştü. Tayyip Erdoğan kaybetmeyi asla öğrenemiyor. Ama nasıl kaybedildiğini millet ona ilk seçimde gösterecek.

Siz 31 Mart'ta milletin gönlünden düştünüz. Yeniden gönlüne girmenin yolu çelme takmak olamaz. Millet bu hareketlerle sizi yeniden gönlüne koymak. Hizmette yarışmak, mesela kreş mi yapıyorlar bütün mahallelere kreş yapalım deseniz, sosyal yardımın en alasını yapalım deseniz, asgari ücreti 35-40 bin yapalım deseniz o zaman milletin gözüne girmek mümkün olur. Dönen tekere çomak soktuğunuzda biz milletin gönlünden düşmeyiz ama siz bu sefer milletin gözünden de düşersiniz. Bunları yapın milletin gözünden düşün, bir daha da size dönüp bakmasınlar!

KAYYUM ATAMALARINA TEPKİ

Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atamaya kalktılar. Ahmet Özer'in evine balyozla gidip, kendisini onurunu kırmaya çalışarak gözaltına almaya çalışanlar, gözaltını avukatsız yapanlar, sözde delillerle tutuklama yapanlar, tutuklamasına yapılan itirazlara 'bunda tutuklanacak bir şey yok ama gizli tanık var' diyerek yeni bir çıkmaza girdiler. Bir gizli tanık eliyle, tek sanığa 1 aydır iddianame yazılamıyor. Ahmet Başkan'a bu salondan selam yolluyoruz, Ahmet Başkan'ımızın arkasındayız. Ahmet Özer suçsuzdur, evlatları, ailesi ve CHP ailesi Ahmet Özer'le gurur duymaktadır.''