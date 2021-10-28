Özel'den, Erdoğan ve Soylu'ya sert sözler
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı izleterek hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Yazıkları olsun!" diye tepki gösterdi.
Özel açıklamasının devamında, "Bu mecliste gerekli çoğunluk sağlandığında kendisi (Erdoğan) hakkında açılacak soruşturma kapsamında Çubuk'taki olayın azmettiricisi olduğunu söyleyeceğiz adalete gideceğiz." diye konuştu. Özel, "Linç görüntülerini zevkle izlemek ve izlettirmek kabul edilemez. Mide bulandırıcıdır . Ne kadar kötü olabildiklerinin bir numaralı kanıtıdır. Yazıklar olsun milletimize şikayet ediyoruz geçmişte AKP’liler birlikte olmuş ve midesi bulananlara söylüyoruz az kaldı gidecekler. Linç görüntülerinin hedef gösterme olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
SOYLU'YA SERT SÖZLER: FETÖ İÇİN Mİ ÇALIŞMIŞ?
İçişleri Bakanı Soylu'ya da tepki gösteren Özel, "Soylu'nun kuzeninin dolandırıcılık dosyasının görüldüğü teftiş kurulunun başına birini atadılar, müfettiş değil. Ayrıca AKP milletvekili aday adayı ve üstelik Soylu’nun eski danışmanı!” dedi.
"İnsanda biraz utanma olur" diyen Özel, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame düzenlenen Sedat Peker'in Soylu hakkındaki sözlerini gündeme getirdi. Özel, "Ey Suçişleri Bakanı… Kılıçdaroğlu’nun niye sokağa çıkacak yüzü olmayacakmış? İç çamaşırını başkanı olduğu partiye mi ödetmiş? Partisinin kararına uymayıp FETÖ için mi çalışmış? Kara para aklama makinesine 'Yurt dışına kaç' mı demiş? Erdoğan'ın damadına kumpaslar mı kurmuş?" diye konuştu.
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