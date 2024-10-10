Özel'den kurmaylarına ‘Bir elimiz hep Hatay’da olacak’ talimatı
Özel’in toplantıda kurmaylarına “Seçimi kazanamasak da bir elimiz her zaman Hatay’da olacak” dedidiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Hatay’da yapılan merkez yönetim kurulu toplantısında gölge kabine üyelerine her hafta Hatay’da olmaları için talimat verdi. Özel’in toplantıda kurmaylarına “Seçimi kazanamasak da bir elimiz her zaman Hatay’da olacak” dedidiği belirtildi. Bu kapsamda Hatay’la ilgili bir çalışma grubu oluşturulacağını aktaran partililer “Büyükşehir belediyelerimiz zaten depremden beri oradaydı. Bunların artırılması ve bazı başka belediyelerimizin de sürece dahil olması istendi. Bunun dışında deprem hasarına ilişkin raporları ele aldık. Neler yapabileceğimize baktık. Gölge kabinemiz sık sık alanlarıyla ilgili sorunlar için bölgeye gelecek. Ekipler halinde de bölgeye ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” bilgisini paylaştı.
Hatay’a ilk gidecek isim olan CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhuriyet’e konuştu.
YURTTAŞ TAŞINAMIYOR
Bölgeye düzenli ziyaretler yapacaklarını belirten Karasu, “Sivil toplum örgütleriyle de toplantılar yaptık. Hatay’da ciddi bir altyapı ve ulaşım sorunu yaşanıyor. Yeni biten konutların bile altyapı sorunları devam ediyor. Vatandaşlar biten konutlarda altyapı sorunu olduğu için taşınamıyor. Hatay’da toz bulutu devam ediyor. Yıkım bekleyen binalar, hafriyat var. İşin muhattaplarıyla görüşeceğiz. Bu görüşmelerden sonra halkı bilgilendireceğiz. Amanos tünelleri ve havalimanı çalışmalarına bakacağız” dedi.
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