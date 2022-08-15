Özelleştirilen limanların yönetim kurullarına AKP'li isimler seçildi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

AKP’nin ocak ayında TBMM’den geçirdiği yasayla Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) bünyesinde iken özelleştirilen 11 limanın yönetim kurullarına AKP’de üst düzey görev almış isimler atandı. Üstelik yönetime giren AKP’lilerin limanların bulunduğu illerde oturmadığı ortaya çıktı.

MODACI GİTTİ, SAĞLIKÇI GELDİ

Gelen tepkiler üzerine modacı Esma Beki’nin Alidaş Alanya Limanı yönetim kurulundan ayrıldığı anlaşılırken, Riport Rize Limanı yönetimine sağlık sektöründe iş kadını olarak faaliyet gösteren AKP’li Bağcılar Belediyesi Grup Yönetim Kurulu üyesi Sibel Betül Birer’in atandığı ortaya çıktı.

Sözde yöneticilerin ayda bir kez toplantı yaparak, yıllık 100-150 bin TL maaş aldıkları öğrenildi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, özelleştirilen limanların yönetim kurullarına yapılan atamaların AKP iktidarının tüm kurumları arpalık gibi kullandığının göstergesi olduğunu söyledi. Sertel, “Kendi yandaşlarını, sürekli yönetim kurulu üyeliklerine getiriyorlar ve onların ek maaş almasını sağlıyorlar. Buradan sormak gerekir, hiçbirinin denizcilikle ilgisi olmadığı açıkça ortada iken özelleştirilen limanların yönetimine niçin bu isimler atanıyor? Elbet bugünler geçecek, Türkiye liyakatlı, namuslu dürüst ellerle mutlaka buluşacaktır” dedi.

TDİ’DE DENİZCİ YOK!

Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ)’nin yedi kişiden oluşan yönetim kurulunda yalnızca bir kişi denizcilikle ilgili bölümden mezun. Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından özelleştirilen limanlarda TDİ’yi temsilen görevlendirilen yönetim kurulu üyeliklerinde de aynı durum söz konusu. Özelleştirilen limanlara TDİ’yi temsilen atanan yönetim kurulu üyelerinin arasında modacı, eski AKP milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı çalışanları gibi denizcilikle ilgisi bulunmayan isimler var.