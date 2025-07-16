Özgür Çelik Silivri'den Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaştı

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Akın Gürlek' davası nedeni ile bugün hakim karşısına çıktı.

“Terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme” suçlamasından beraat eden İmamoğlu, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, “tehdit” suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu’na “Akın Gürlek Davasında” toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

ÖZGÜR ÇELİK SALONDAN PAYLAŞTI: MİLİM SAPMA YOK

Silivri'deki duruşma salonundan İmamoğlu'nun fotoğrafını X hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları yazdı:

"İrademiz ve cesaretimizde milim sapma yok.

Bugünler; direnenlerin onurla, zalimlerin utançla anılacağı günlerdir.

Haklılığımıza olan güvenle, halkımızın desteğiyle ve azmimizle biz bu mücadeleyi kazanacağız."