Özgür Çelik'ten 'casusluk' soruşturmasına tepki: 'Tüm kumpaslar çöktü, yenileri de çökmeye mahkumdur!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah 07.00 sıralarında bir açıklama yaparak 4 Temmuz'da "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan ve FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle bağlantısı olduğu öne sürülen Hüseyin Gün ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'ın 'casusluk' suçlamasıyla ifadelerine başvurmak üzere Çağlayan'da hazır edilmesi için müzekkere yazıldığı belirtildi, 2019 yerel seçimlerine ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine atıfta bulunuldu. Ayrıca, bazı İBB uygulama verilerinin "sızdırıldığı" iddiasına ilişkin de 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Soruşturma ve soruşturma konusu suçlamalara yönelik tepkiler de birbirini izledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de soruşturmaya ve gelişmelere tepki gösterdi.

"HER TÜRLÜ İFTİRA VE ZORBALIK KARŞISINDA, BİR MİLİM EĞİLMEDEN BİR ADIM GERİ ATMADAN DİRENECEĞİZ"

Çelik, "Halkımızın iradesine kurulan tüm kumpaslar çöktü, yenileri de çökmeye mahkumdur!" dedi.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Üç kez üst üste sandıktan zaferle çıkan, 15.5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayımız olan Ekrem İmamoğlu’na 'casusluk' suçlamasıyla soruşturma başlatılması, aynı gerekçeyle gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması; 19 Mart Darbe Girişimi’nin hedefi olan halk iradesinin tamamen zapturapt altına alınması ve seçimlerin göstermelik hale geldiği bir Türkiye’nin kurulması hevesinin devamıdır.

Diploma iptaliyle, iftiranamelerden oluşan kanıtsız yolsuzluk iddianameleriyle başaramadıklarını, şimdi 'casusluk' gibi ipe sapa gelmez bir kılıfla tekrar deniyorlar. Halkımızın 300 güne yaklaşan gözü kara direnişiyle püskürtülen darbeci, kayyumcu karanlık siyaset asla ders almıyor.

Ülkemizin ekonomisine, huzuruna ve sosyal barışına zarar vermekten vazgeçmediler. Bugüne kadar kurdukları tüm kumpaslarını bozduk. Gerçeği yüzlerine vurduk. Bilsinler ki, her türlü iftira ve zorbalık karşısında, bir milim eğilmeden bir adım geri atmadan direneceğiz, Tam Bağımsız Türkiye mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz."