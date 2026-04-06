Özgür Çelik'ten 'karşılaşma' teklifine yanıt: Büyük rakibini işaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte programa çıkma davetine yanıt verdi.

TGRT yorumcusu Hasan Basri Akdemir'e konuşan Çelik ''İstanbul’da bir muhalefet partisi var, AK Parti… AK Parti’nin il başkanını davet ederseniz onunla bunları konuşmak isterim'' dedi.

Akdemir sosyal medyadan yapacağı program için davet ettiği Çelik'in yanıtını X hesabından paylaştı:

''BÜYÜK KARŞILAŞMA' DİYECEKSEK...''

''CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aradı. Sözlerini aktarıyorum.

“Nazik davetiniz için teşekkür ederim. ‘Büyük Karşılaşma’ diye tabir edebileceğimiz bir davet olarak bu teklifinizi İstanbul’un seçilmiş il başkanı olarak kabul etmem mümkün değil. Ancak ‘Büyük Karşılaşma’ diyeceksek İstanbul’u, İstanbul’un sorunlarını, ekonomisini, Türkiye’yi, eğitimi, yozlaşmayı, liyakatsizliği konuşmak için İstanbul’da bir muhalefet partisi var, AK Parti… AK Parti’nin il başkanını davet ederseniz onunla bunları konuşmak isterim. Eğer kayyım meselesiyle ilgili bir program yapmak isterseniz de Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer ile oradaki kayyımı davet edebilirsiniz.”