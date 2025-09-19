Özgür Çelik'ten 'Mabel Matiz' çıkışı: 'Kelepçeler ve hapishaneler sanatçılar değil, suçlular içindir...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirilen şarkıcı Mabel Matiz'e suç duyurusunda bulunuldu.

İÇİŞLERİ'NDEN TEPKİ ÇEKEN HAMLE

İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TEPKİ: 'HAPİSHANELER SANATÇILAR İÇİN DEĞİL'

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaşananlara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik, "Emniyet sistemimizi yönetenler akıl ve mantıktan giderek uzaklaşıyor. Sosyal medyada organize olan marjinal grupların hedef gösterdiği müzisyenler, sanatçılar ya da senaristler zaman, mekan ve bağlamdan kopuk şekilde linç ediliyor. Bu linçlerin sonucu evleri basılıyor, gözaltına alınıyor ve hatta tutuklanıyor. Gerçekte ise sokaklarımızda asayiş sorunu had safhada" dedi.

X'ten yaptığı paylaşımda Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların evine giren hırsızlar, kız yurtlarına dadanan tacizciler, sokakta uyuşturucu satanlar, çete liderleri ve onlarca dosyası olan suç makinaları rahatça geziyor. Gençlerimiz mafyanın insan kaynağına dönüşüyor.

Özellikle İstanbul’un pek çok mahallesinde vatandaşlarımız can ve mal güvenliğinden endişe duyuyor. Devletin polisinin, savcısının ve hakimlerin görevi marjinal grupların hassasiyetlerini gidermek değil, sıradan vatandaşların güvenliğini sağlamaktır.

Kelepçeler ve hapishaneler sanatçılar değil, suçlular içindir. İdarecilerin artık kafalarını sosyal medyadan kaldırmaları, etkileşim kovalamaktan vazgeçmeleri, gerçek hayata dönerek asli işlerine odaklanmaları gerekiyor."