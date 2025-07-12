Özgür Demirtaş'tan sosyalist ve komünistlere tepki çekecek sözler: 'Al komünisti, vur faşiste!'

Ünlü ekonomist, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, resmi X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla sosyalist ve komünist ekonomi anlayışını sert ifadelerle eleştirdi.

“Vatan için öldüğünü sanırsın, sanayiciler için ölürsün” paylaşımı yapan bir kullanıcıyı alıntılayan Demirtaş, tepki çekecek ifadeler kullandı.

Sosyalistlerin ekonomik yaklaşımlarını “dogmatik” olarak niteleyen Demirtaş, bu görüşlerin bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu savundu.

"EKONOMİK BİLGİLERİ SADECE 3-5 İDEOLOJİK MANİFESTODAN İBARET"

Demirtaş, “Komünistler ve Sosyalistler birçok açıdan Fundamentalistlere benziyor” diyerek başladığı paylaşımında, bu kesimlerin ekonomik bilgisinin sadece “3-5 ideolojik manifestodan” ibaret olduğunu öne sürdü.

Emek temelli üretim anlayışının günümüzde geçerliliğini yitirdiğini belirten Demirtaş, yapay zekâ yüklü insansı robotların işçisiz üretim çağını başlattığını vurguladı.

“Sanayici dediğiniz kişi karanlık fabrikalarda yapay zekâ yüklü humanoid robotlarla işçi çalıştırmadan üretim yapacak” diyen Demirtaş, sosyalistlerin bunu fark edemediğini savundu.

"SOSYALİSTLER İKİ TEMEL EZBERE SAPLANDI"

Ekonomist Demirtaş, sosyalistlerin “emek yoksa üretim yok” ve “işçiler tüketmezse üretim kime” gibi iki temel ezbere saplandığını öne sürerek, “Tüketimin çok büyük bir kısmını zaten zenginler yapıyor” ifadelerini kullandı.

Demirtaş ayrıca vatandaşlık geliri ve evrensel temel gelir gibi yeni nesil sosyal politikaların da bu kesimler tarafından yeterince bilinmediğini iddia etti.

"AL KOMÜNİSTİ VUR FAŞİSTE"

Demirtaş eşitlik meselesine de değinerek, “İnsanlar eşit değildir. Kimi daha çalışkandır, kimi daha zekidir. Önemli olan fırsat eşitliğidir” dedi.

Paylaşımını “Al komünisti vur faşiste” ifadesiyle tamamlayan Demirtaş, sosyalistlerin siyasetçi pozisyonunda olduklarını ancak kendi pozisyonlarını idealize ettiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Demirtaş’ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Destek mesajlarının yanı sıra, pek çok kullanıcı da ifadelerini “aşırı genelleyici” ve “aşağılayıcı” buldu.

Demirtaş’ın paylaşımının tamamı şöyle:

Komünistler ve Sosyalistler birçok açıdan Fundamentalistlere benziyor. Ekonomi bilgileri okudukları 3-5 İdeolojik Manifestodan ibaret. Matematik SIFIR. Algoritma SIFIR. Optimizasyon SIFIR….. Birbirlerine benzerler çünkü DOGMATİKLER. İnançlarını KANIT olarak sunuyorlar…

Yanlış anlamayın: Sosyalistlerin “SOSYAL” konular hakkındaki Özgürlükçü duruşu ile AYNI noktadayım. Ancak Ekonomik Görüş olarak çok farklı noktadayız. Gelin Anlatayım:

ŞU TWİTTEKİ LAFA BAKIN: Komünistlerin bu lafları o kadar gerilerde kaldı ki. Farkında bile değiller EMEK denen şeyin bitmek üzere olduğunun. O lafın doğrusu:

“Vatan için öldüğünü sanırsın, siyasetçiler için ölürsün”

Sanayici dediğiniz kişi KARANLIK fabrikalarda Yapay Zeka Yüklü Humanoid robotlar ile İŞÇİ çalıştırmadan üretim yapacak. Daha bunun bile farkında değiller.

Bunu kabul etseler bu sefer işçiler işsiz kalırsa kim o Sanayicilerin ürettiğini alacak diyorlar 🤦‍♂️🤦‍♂️ Daha Dünya’daki tüketimin ÇOK BÜYÜK çoğunluğunun zenginler tarafından yapıldığının bile farkında değiller. Daha UNIVERSAL BASIC INCOME ne demek, Vatandaşlık Parası nasıl çalışacak onu bile bilmiyorlar.

İki ezberleri var:

1) Emek yoksa üretim Yok! (AMA VAR kardeşim var, yapay zeka tüm alt iş gruplarını yok edecek!)

2) Emeğin olmayacağını zorla da olsa kabul ettiklerinde bu sefer de: İşçiler tüketmezse ne olur diyorlar ( Tüketimin parasal olarak çoğunluğunun kimin tarafından yapıldığının farkında değiller)

Komünist ve Sosyalistlerin bu aşağıdaki twitte: siyasetçiler yerine oraya kelime olarak sanayicileri oturtmasının sebebi de kendilerinin de siyasetçi olması ve kendilerini idealize etmeleri…

İnsanlar EŞİT değildir. Kimi daha çalışkandır, Kimi daha zekidir, kimi daha akıllıdır… Önemli olan insanların tümden eşitliği değil FIRSAT eşitliğidir.

Yani anlayacağınız: Al komünisti vur faşiste…