Özgür Karabat: 12 trilyon liraya yakın vergi toplanacak

Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:51

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:09

2025 bütçesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, iktidarın harcamalarına dikkat çekti.

"KAMU KURUMLARI KONTROLSÜZ HARCAMA YAPIYOR"

Karabat’ın paylaşımı şöyle:

“2025 bütçesiyle AKP, ‘Kontrolsüz harcama yapmaya devam edeceğim’ diyor. Türkiye derin bir ekonomik kriz içinde, AKP ise keyfini sürdürme derdinde. 2025 bütçesi öncesinde kamu idarelerinin vahim halini gözler önüne serelim. AKP, 2025 bütçesi hazırladı. Yakında bütçe teklifi Meclis’e gelecek ve ayrıntılarını konuşacağız. 12 trilyon liraya yakın vergi toplanacak. Vatandaştan toplanan vergilerle oluşturulan bütçeyi kamu idareleri harcayacak. Ama nasıl? Her kamu kurumunu AKP’nin istihdam ofisine çeviren AKP, devletin kurumsal yapısını darmadağın etti. Kamu bankalarından büyükelçiliklere, valiliklerden okullara kadar AKP’lilere koltuk ve makam arabası sunuluyor. Böyle olunca da kamu kurumları kontrolsüz harcama yapıyorlar.

Sayıştay 445 kamu idaresi inceliyor ve bunların faaliyet raporu yayınlaması gerekiyor. 2023 Sayıştay raporlarına baktığımızda, bunların altı tanesinin rapor yayınlamaya bile tenezzül etmediğini görüyoruz. 58 kamu idaresi faaliyet raporunda temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer vermedi. 278 idare, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında açıklama yapmadı. Rapor sunan idarelerin onlarcasının eksik rapor hazırladığı görüldü. Özel ödenek, dış proje kredisi, bağış ve yardım gibi kaynaklar faaliyet raporlarında yok. Hatta 16 idarenin yalan bilgi verdiği ortaya çıktı. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Sayıştay, yetkileri kırpılmasına rağmen bu tespitleri yaptı. Bağımsız bir denetim kurumunun kamu idarelerini denetlediğini düşünün, sonuçta kim bilir neler çıkar.

Sarayın tek derdi kontrolsüz para harcamak. Vatandaş ne sıkıntı çekiyormuş umurlarında değil. Bütçe, yani vatandaştan toplanan paralar kamu kurumları tarafından keyfi bir şekilde harcanıyor. AKP bunların denetlenmesini istemiyor. Geldiğimiz noktada eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamunun sorumluluklarında çöküş yaşanıyor. AKP, kamudaki savurganlığı bu sefer de savunma sanayiyle örtmeye çalışıyor. Hamaset söylemleriyle başarısızlıklar konuşulmasın isteniyor. 2025, AKP’nin son bütçesi olmak zorundadır. Çünkü, Türkiye artık bu iki yüzlü ve vurguncu kafayla bir yere varamaz.”