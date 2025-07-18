Özgür Karabat canlı yayında açıkladı: CHP'li milletvekillerine teknik ve fiziki takip iddiası!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'de katıldığı Gözde Şeker'in Yeni Bir Sabah programında çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi.

Karabat, "Bazı CHP milletvekillerinin savcılık tarafından teknik-fiziki takibe alındığı yönünde bize bilgi geldi" dedi.

Karabat'ın sözleri şöyle:

"Bir milletvekili, soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınabilir mi? Şimdi bize gelen bilgiler, bazı milletvekillerinin, özellikle CHP milletvekillerinin, savcılık tarafından teknik ve fiziki takibe alındığı yönünde. Bir milletvekilinin soruşturma hakkı bile savcılıkta yoktur; özel kurallara tabidir, dokunulmazlığı vardır. Yani suçüstü hali olmadığı sürece -ki o ayrı bir haldir- teknik ve fiziki takibe uğratılamaz.

Bu bence başka bir noktadır. Aynı Toros kafasıdır, rejimi temelinden sarsan. Evet, yargının dokunulmazlığı var, yargının bağımsızlığı da var; ama yasamanın da bağımsızlığı ve dokunulmazlığı var. Kuvvetler ayrılığı var. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok, ama herkesin de usulüne göre soruşturma yürütülmesi durumunda olması gerekir.

İnşallah doğru değildir, ama bunlar konuşuluyor, bunlar bize kadar geliyor."