CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yurttaşları Taksim'e yürümek üzere Saraçhane'ye davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 20:37
CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!
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CHP, 1 Mayıs'ta yurttaşları Saraçhane'ye çağırdı. İl Başkanı Özgür Çelik, X (Twitter) hesabında açıklama yaptı. 

Çelik, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba. Toplanma alanı: Saraçhane. Saat: 10.00" mesajını paylaştı.


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