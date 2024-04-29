CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yurttaşları Taksim'e yürümek üzere Saraçhane'ye davet etti.
CHP, 1 Mayıs'ta yurttaşları Saraçhane'ye çağırdı. İl Başkanı Özgür Çelik, X (Twitter) hesabında açıklama yaptı.
Çelik, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba. Toplanma alanı: Saraçhane. Saat: 10.00" mesajını paylaştı.
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