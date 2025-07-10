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Özgür Özel, 12 yıl önce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı andı: 'Hep 19 yaşında...'

Özgür Özel, 12 yıl önce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı andı: 'Hep 19 yaşında...'

10.07.2025 12:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel, 12 yıl önce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı andı: 'Hep 19 yaşında...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı ölüm yıldönümünde andı.

Eskişehir'de 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçti.

CHP lideri Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz’ın 12. ölüm yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. 

Özel, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gezi eylemlerinde düşlerinden tekmelenerek hayattan koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı rahmetle anıyorum.

Hayallerindeki özgür dünyayı kurma sorumluluğu hepimizin omuzlarında. Unutmayacağız.

Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında."

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