Özgür Özel, 12 yıl önce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı andı: 'Hep 19 yaşında...'

Eskişehir'de 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçti.
CHP lideri Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz’ın 12. ölüm yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.
Özel, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gezi eylemlerinde düşlerinden tekmelenerek hayattan koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı rahmetle anıyorum.
Hayallerindeki özgür dünyayı kurma sorumluluğu hepimizin omuzlarında. Unutmayacağız.
Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında."
Gezi eylemlerinde düşlerinden tekmelenerek hayattan koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı rahmetle anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 10, 2025
Hayallerindeki özgür dünyayı kurma sorumluluğu hepimizin omuzlarında. Unutmayacağız.
Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında.#AliİsmailHep19Yaşında pic.twitter.com/fSLwIDZjTn