Özgür Özel 15 Kasım'da Kıbrıs’a gidecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özel’in yurt dışı ziyaretleri ve dış politikadaki gelişmeler ile KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri değerlendirildi.

CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreci ve 24 Ekim’de görülecek CHP’nin 38’inci kurultayına yönelik “şaibe” suçlamasıyla açılan dava da toplantıda ele alındı. Yaklaşan bütçe görüşmeleri ve TBMM'nin gündeminin de ele alındığı toplantıda, genel başkan yardımcıları kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Toplantıda KKTC'de dün tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de ele alındı. CHP'nin kardeş partisi CTP'nin kazandığı seçimlere ilişkin olarak Genel Başkan Özel, Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti. Kıbrıs Türkü'nün iradesinin sandıkta tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Erhürman’a başarı dileklerini iletti.

Özel, 52’nci kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nda Kıbrıs'a gitmeye hazırlanıyor. 15 Kasım Cumartesi günü yapılacak törenlere Özel, üst üste 3'üncü kez katılmış olacak. Özel, Genel Başkan seçildiği 2023 yılında ve 2024 yılında da KKTC Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmıştı.

MİTİNG TAKVİMİ SÜRÜYOR

Öte yandan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamooğlu için her çarşamba İstanbul’da ve her hafta sonu farklı illerde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri de devam ediyor. Yarın saat 19.30’da İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde miting yapılacak. Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Arnavutköy, Kanal İstanbul rezaletinin yaşandığı ilçelerden biri. Orada inanılmaz, gelecek hafta konuşacağımız neler yaptığını bildiğimiz bütün Türkiye'nin gözlerinin önüne haftaya çarşamba bu vakitlerde sereceğimiz büyük bir rezalet var. Buradan bütün İstanbul'u, AK Parti'nin kalesi diye bilinen ama demokrasinin kalesi olmaya bir seçim kalmış Arnavutköy'e bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, 26 Ekim Pazar günü de saat 17.00’de Beylikova'daki nadir toprak elementleri rezerviyle gündeme gelen Eskişehir mitinginde konuşacak.