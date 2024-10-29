Özgür Özel, 1'inci Meclis'in önünde: Erdoğan orada, biz buradayız

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:31

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayamı etkinlikleri kapsamında Ankara'daki 1'inci Meclis'in önünde açıklamalarda bulundu. Özel, "Çok yakında Cumhuriyet kutlamaları Çankaya Köşkü'nde yapılacak. O gün orada sizin seçtiğiniz bir Cumhurbaşkanı oturacak." dedi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TARİHİ BİR KAVŞAKTAYIZ..."

Tarihi bir kavşaktayız. Bu ülkeyi kuranlar bu binada kararı verenler, Kurtuluş Savaşını yönetenler kimseden korkmadılar, ne dünyanın en güçlü devletlerinden ordularından ne işgal kuvvetlerinden ne onların içerdeki işbirlikçilerinden... Milli mücadeleye gerek yok anlaşalım mandaya girelim diyenlere inat Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları bu cumhuriyeti kurdular. Gazi Mustafa Kemal çağdaşlaşmayı, gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmeyi bilimi, irfanı, teknolojiyi, aydınlanmayı başlatmış, öğütlemişken üzülerek ifade etmem gerekir başta yaşam haklarını koruyamadığımız kadınlar var. Atatürk cumhuriyeti ne orduya ne partiye ne siyasete emanet etti, siz gençlere emanet etti.

"DEMOKRAİSYE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Bugün Türkiye'deki her 4 gençten üçünün umudunu kaybedip yurtdışına gitmek istediğini hepimiz biliyoruz. 31 Mart'ın yarattığı umutla bir durdular, bir seçim daha beklemeye karar verdiler. Ama bu ülkede gençler, umutlarını kırmaya, özgürlüklerini elinden almaya, liyakatsizliğe kimseye yaşam hakkı tanımayan bir yönetim yüzünden umutlarını diri tutmak isteseler de mutlu değiller. Bu ülkede refah yok, demokrasi yok, eşitlik yok. Yani cumhuriyetin temel felsefesi herkese eşit, ayrımsız ve zengin bir ülke yaratma felsefesi maalesef terk edilmiş durumda. Demokrasiye, kardeşliğimize sahip çıkmak bugün ülkeyi yönetenlerin, binalardan ibaret devletin değil, milletin görevidir, hepimizin görevidir.

"BÜTÜNLÜĞÜN TEMİNATI ATATÜRK'ÜN ESERİ CHP'DİR"

Korkuyu örgütleyenler terör örgütleri ya da mafya liderleri eliyle korkutarak sindirerek istikamet vermeye çalışanlar var. Onların karşısında dimdik ayakta durmak, adaleti ve demokrasiyi şahsi çıkarlarına göre kısıtlayanlara karşı, emeklileri, çiftçileri, esnafları savunmak için, bir kişi için bir anayasa değişikliği hesap edenlere karşı ya da bir kişinin geleceği için, sözde bir kişinin umut hakkı için bu memleketin umut hakkını tüketenlere karşı hep birlikte milletin sesini yükseltmeye, demokrasiye, kardeşliğe ve Türkiye cumhuriyetine sahip çıkmaya ihtiyacımız var, onun için buradayız. Kimse unutmasın ki kardeşliğimizin, bir arada yaşama irademizin ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir teminatı varsa o da Atatürk'ün eseri CHP'dir. Hiç kimse bu meydanı hafife almasın.

"BİZDE GİZLİ KAPILAR ARDINDA MUTABAKAT YOK"

Bizde millete vermeyeceğimiz hesap, birilerine verilmiş sözler, gizli kapılar ardında mutabakat yok, açıklık şeffaflık ve kararlılık var. Bu tarihi kavşakta cumhuriyeti hep birlikte yüceltmeye geldik. Kişisel hesaplar kişisel çıkarlar birileri bir şey yapacak adım atacak o anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Biz bölünmeye karşıyız, biz kavgaya çatışmaya karşıyız ancak biz şehit analarının, şehit babalarının ve gazilerimizin gözünün içine bakılamayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz. Kutuplaşma kimseye yaramaz, yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe, esnafa memura hiç yaramaz. Onun için biz Türkiye'deki kavgayı yoksullar adına emekçiler, gençler, emekliler, çiftçiler adına vereceğiz. Kısır kavga çekişmelerin tarafı değiliz.

"ERDOĞAN'A YAPTIĞIM ÇAĞRIYA OLUMLU YANIT GELMEDİ"

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı çağrıyı şu ifadelerle anlattı:

Erdoğan'a çağrıda bulundum. Bütün itirazlara rağmen Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılmış, o sarayda bir cumhuriyet kutlaması yerine Atatürk'ün evinde Çankaya köşkünde hiçbir partiyi ayırmadan gelin cumhuriyeti olması gerektiği yerde kutlayalım, bu çağrıma maalesef olumlu bir yanıt gelmedi. Onun için Erdoğan orada biz buradayız. Saray orda Çankaya Köşkü burada. Çok yakında cumhuriyet kutlamaları milletin evinde Çankaya Köşkünde yapılacak ve emin olun sizin seçtiğiniz bir cumhurbaşkanı oturacak. Bugün 29 Ekim, bugün cumhuriyet bayramı. Ama cumhuriyet korkanların sinenlerin evde oturanların değil kendisine sahip çıkanların rejimidir.