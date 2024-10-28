Özgür Özel, Açık Radyo'yu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınlarına son verilen Açık Radyo'yu ziyaret etti.
Yaklaşık 29 yıldır yayında olan Açık Radyo, RTÜK'ün uygulamaya koyduğu program durdurma cezasını uygulamadığı gerekçesiyle karasal yayın lisansını kaybetti. İstasyonun karasal yayınının yanı sıra dijital mecralardaki yayınına da son verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da RTÜK'ün karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo'yu ziyaret etti.
Özel, Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve çalışanlarla bir araya geldi.
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