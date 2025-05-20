Özgür Özel ‘2 milyon’ demişti… Emniyet ve AKP’ye göre ‘70 bin’ yurttaş katılmış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenledi.

Özel, mitingde yaptığı konuşmada "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" ifadelerini kullanmıştı.

İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği habere göre, söz konusu miting için emniyet kaynakları 70 bin yurttaşın katıldığını belirtti.

AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da miting için "Balıkesir'den, Denizli'den, Manisa'dan, Aydın'dan, Muğla'dan otobüs üstüne otobüs kaldırdılar. Peki ne oldu? Toplanan kalabalık 70 bin civarıyla sınırlı kaldı" dedi.