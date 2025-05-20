Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel ‘2 milyon’ demişti… Emniyet ve AKP’ye göre ‘70 bin’ yurttaş katılmış

Özgür Özel ‘2 milyon’ demişti… Emniyet ve AKP’ye göre ‘70 bin’ yurttaş katılmış

20.05.2025 00:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel ‘2 milyon’ demişti… Emniyet ve AKP’ye göre ‘70 bin’ yurttaş katılmış

CHP lideri Özgür Özel, İzmir mitingi için 2 milyon yurttaşın katıldığını açıklamıştı. Emniyet kaynakları ve AKP İzmir İl Başkanı Saygılı mitinge ‘70 bin’ yurttaşın katıldığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenledi. 

Özel, mitingde yaptığı konuşmada  "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" ifadelerini kullanmıştı. 

İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği habere göre, söz konusu miting için emniyet kaynakları 70 bin yurttaşın katıldığını belirtti. 

AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da miting için "Balıkesir'den, Denizli'den, Manisa'dan, Aydın'dan, Muğla'dan otobüs üstüne otobüs kaldırdılar. Peki ne oldu? Toplanan kalabalık 70 bin civarıyla sınırlı kaldı" dedi.

İlgili Konular: #CHP #Miting