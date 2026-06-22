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Özgür Özel, A takımıyla bir araya geldi: Grup toplantısı kararı bekleniyor

Özgür Özel, A takımıyla bir araya geldi: Grup toplantısı kararı bekleniyor

22.06.2026 13:11:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel, A takımıyla bir araya geldi: Grup toplantısı kararı bekleniyor

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, TBMM’de MYK’sini topladı. Toplantıda yarın CHP’nin haftalık grup toplantısında Özel’in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar verilecek. Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması da yer alacak.

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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de A takımıyla bir araya geldi.

Saat 12.17 itibarıyla başlayan toplantıda, yarın CHP’nin haftalık grup toplantısında Özel’in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar verilecek.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre saat 14.30'da TBMM Ana Bina Basın Toplantı Salonu'nda yapacağı basın toplantısında yarınki toplantıya ilişkin kararı açıklayacak.

Öte yandan MYK'nin gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları, il başkanlarının görevden alınmaları ile disipline sevk konuları da yer alacak.

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