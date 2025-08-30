Özgür Özel, 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük' yürüyüşünde: Gençlerle bir araya geldi!

CHP’li gençler, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstermek amacıyla başlattıkları “Adana’dan Silivri’ye özgürlük” yürüyüşüne devam ediyor.

CHP Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Serhat Toprakaltı, “Siyasi tutsak olan belediye başkanlarımıza özgürlük için, yatağa aç giren çocuklar için, atanamayan öğretmenler için, hakkını alamayan emekliler için, çiftçiler için, bu ülkede adalet arayan herkes için bu yürüyüşü başlattık” demişti.

CHP’li gençler yürüyüşlerinin 37’nci gününde Silivri’ye ulaşmayı planlıyor.

ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI

Yürüyüşün bugünkü misafiri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özel, CHP’li gençlerle bir araya geldi.